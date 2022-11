Harry Maguire | il calciatore diventato meme vivente che ai Mondiali sta cercando se stesso

(Di venerdì 25 novembre 2022) Anche la vittoria della Coppa del Mondo può avere un’importanza relativa. O almeno così suggerisce la storia di. Perché il centrale inglese è sbarcato in Qatar soprattutto per ritrovare se. D’altra parte nelle ultime stagioni la parabola del ragazzo di Sheffield ha seguito una traiettoria surreale. Da difensore più pagato della storia del calcio (lo United ha sborsato addirittura 86 milioni di euro pur di strapparlo al Leicester) a zimbello,in carne e ossa. E tutto nell’arco di poco più di tre anni. A Manchesterun eroe al contrario, fuoco amico sempre pronto a creare disastri. I suoi errori sono così macroscopici da sembrare grotteschi. Nell’era degli highlights, dove un filmato zeppo solo di giocate zuccherine non si nega a nessuno, ...

, perno dell'Inghilterra , è tornato a parlare delle tante polemiche sul suo rendimento che lo accompagnano da tempo. 'Se Cristiano Ronaldo , che è uno dei più grandi calciatori di tutti ...... con i due gol presi sulle uniche due occasioni concesse e con anche l'infortunio diche ... Bukayo Saka, a segno ben due volte contro l'Iran e in uno stato di forma pazzesco,Kane, che, ...