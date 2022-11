Grave lutto nello sport | l’addio a 37 anni | “Sei stato il più forte”

(Di venerdì 25 novembre 2022)nella boxe, è morto Moises Fuentes. Tutti gli appassionati di pugilato sono rimasti scioccati per la prematura scomparsa di questo atleta messicano di 37. Moises (25-7-1) aveva alle spalle una carriera piena di scuccessi e soddisfazioni, la più grande è stata la conquista del titolo mondiale dei pesi paglia WBO. A dare la notizia della scomparsa di Moises Fuentes èMauricio Sulaiman, Presidente del World Boxing Council attraverso il suo profilo twitter nelle categoria pesi mosca minimi e leggeri. Il messicano si era ritirato dal ring nel 2018 dopo la dura sconfitta per ko alla quinta ripresa contro il nicaraguense Romano “Chocolatito” Gonzalez. Poi, però, decise di tornare a battersi: una scelta che si è rivelata per lui fatale. Leggi anche: “Perché piangeva”. Cristiano Ronaldo, il motivo delle lacrime prima ...

a Ravenna per la scomparsa della storica gioielliera Antonia Ancarani, che si è spenta all'età di 76 anni a causa di una brutta caduta.Intuendo che potesse essere capitato qualcosa di, uno dei colleghi si è recato presso l'... ha deciso di annullare una serata teatrale prevista per sabato sera in segno diLutto in Serie A, tifosi in lacrime ... strettosi al proprio allenatore in questi istanti molto delicati. Serie A, grave perdita per l’allenatore: il comunicato ufficiale del club Enio Baroni, padre ...È morta in un incidente stradale lungo la statale Picente che da L’Aquila conduce a Pizzoli Monica Di Bernardo, maestra, attrice e clown che ...