Grande Fratello Vip raddoppia al sabato sera

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alfonso Signorini E’ durata poco. L’esperienza della singola puntata settimanale del GF Vip al lunedì è destinata a finire presto. DavideMaggio.it è in grado di confermarvi che ilVip andrà in onda anche al. Il 10 e il 17 dicembre Alfonso Signorini sarà alla guida di due nuovi appuntamenti extra con il reality show. La conferma del raddoppio è arrivata pochissimi minuti fa, dopo il superamento di alcune incertezze.Vip sfiderà così la penultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda17 dicembre (qui la programmazione ballerina del talent), mentre il primo appuntamento dovrà vedersela, almeno nei primi minuti di trasmissione, con uno dei quarti di finali dei Mondiali. E’ la prima volta nella sua lunga storia che ...

Libero Magazine

... eppure Guccini ha ragione quando canta: "Io chiedo come può l'uomo / uccidere un suo. / ... ma non era possibile, sotto quelcumulo di macerie. Lui mi disse che era bello pensare che ...La partecipazione all'ultima edizione delVip per Pamela Prati è stato un mondo per rientrare nel cuore del pubblico dopo gli anni difficili, di cui durante il reality show ha parlato,... Grande fratello Vip, tutti gli avvenimenti di questa settimana Per Wilma nella vita tutto accade per un motivo: mentre ricorda sua figlia la cantante parla della sua scelta di partecipare a #GFVIP ...Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino, avvistata in compagnia di un misterioso ragazzo: ecco la segnalazione.