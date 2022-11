Governo | Calenda | ' Meloni smetta di fare sovranista cacio e pepe'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Dimi affascina che sia diventata Premier solo con le sue forze. Madilae faccia un lavoro serio. Sarebbe un bene per lei e per l'Italia". Così Carloal Festival de Linkiesta.

Le parole agrodolci su Meloniha ribadito ancora una volta che il suo gruppo parlamentare resterà all'opposizione del, confermando però l'intenzione di essere propositivi e non ...... perseguita da un lato nel modo di contrastare la legge di Bilancio delMeloni, e dall'...da dimostrare che è più efficace dialogare che "urlare in piazza" secondo le parole di Carlo. ...Carlo Calenda ha detto che Azione e Italia Viva formeranno presto un partito unico, ma non ha voluto svelare il nome: “Io sarò il presidente ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...