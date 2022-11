Gol del Senegal? Lo segna Boulaye Dia | il riscatto ai Mondiali dell’attaccante della Salernitana che a 18 anni faceva l’elettricista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il medico dell’Olympique Lione legge i risultati dell’esame senza troppa convinzione. Ha appena effettuato un test sul polso sinistro di una ragazzino per capire quanto potrà crescere in futuro. E non sembra troppo impressionato. È da un po’ di tempo che il club tiene d’occhioDia, ma ancora non è riuscito a prendere una decisione. Il talento c’è, ma il suo fisico è gracile, la sua statura troppo minuta. Tanto che sembra ancora più piccolo dei trediciche dice di avere. I risultati dell’esame non sono rassicuranti. Difficilmente il ragazzino diventerà alto a sufficienza per rientrare nei parametri stabiliti dal club. Meglio puntare su qualcun altro. Quandoapprende di essere stato scartato, ringrazia tutti e se ne torna a casa. Se ne va a giocare con gli amici, come se niente fosse. D’altra parte non era la prima ...