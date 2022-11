Goku è ai Mondiali e nessuno lo sapeva! Sono identici (Foto)

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 novembre 2022) La saga di Dragon Ball è senza dubbio una di quelle più amate nella storia e dunque tutti quanti sognano di poter diventare. Non posso avere la certezza di quale sia la tua vita, caro lettore, non so quale sia il tuo partito politico, che lavoro fai, se sei sposato o sei single, ma non ho il benché minimo dubbio sul fatto che se hai aperto questo articolo, allora ha iniziato a canticchiare la sigla di Dragon Ball. Si tratta infatti di uno dei grandi capolavori assoluti della cultura manga giapponese, un punto di riferimento che ha saputo passare senza il minimo intoppo dai fumetti alla versione anime e realizzando quattro serie cheentrate nella storia. AnsaNon è per nulla semplice riuscire a riguardare tutte le puntate di questa meravigliosa serie, perché il totale delle puntate è davvero incredibile, tanto è vero che ...