(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Io voglio presentare unaperl'd'. L'ergastolo ostativo invece non l'ho votato". Lo ha detto al Riformista Tv il vicesegretario di Azione Enrico, deputato di Iv-Azione. "di? Vi racconto questo aneddoto. Nel 2016 ero ministro degli Affari regionali e avevo ricevuto un appello accorato dai sindaci dell'Anci che dicevano non se ne può più di questasul reato d'. Io avevo istituito una commissione di persone che mi desse un'idea su come riformare questo reato d'd'e tra loro c'era anche Nordio. Io ricordo che Nordio disse: 'Il reato d'd'non è ...

Il Sannio Quotidiano

Eppure, confessa, l'ha lasciata perplessa la richiesta del deputato, originario dellad'... 'In 26 ci siamo rivolti al segretario di Uiltucs, Gianfranco Cartisano, per ottenere. Io mi ...... dove ho sbagliato Storie d'amore e dinel libro di Diego De Silva Avvocati sempre più ... facevi un giro, prendevi il caffè che lìmeno, te la prendevi con i colleghi scorretti che ti ... Giustizia: Costa (Az-Iv), ‘presento legge per depenalizzare abuso d’ufficio’ Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Io voglio presentare una legge per depenalizzare l'abuso d'ufficio. L'ergastolo ostativo invece non l'ho votato". Lo ha detto al Riformista Tv il vicesegretario di Azione..Torchiaro: Ben ritrovati con Sotto Torchio, oggi per parlare di politica e giustizia con un campione di garantismo, l’onorevole Enrico Costa, il vice di Calenda in Azione e presidente della Giunta per ...