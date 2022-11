Giornata contro la violenza sulle donne | perché le donne hanno paura a uscire da sole di notte

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 novembre 2022) C’è chi rinuncia a una serata per non dover rincasare da sola. Chi ha smesso di andare a correre. Chi sceglie solo strade illuminate. Ladi non potersi muovere in sicurezza nel buio delle città è una forma di discriminazione. In occasione dellala, abbiamo ascoltato il racconto delle protagoniste di questi scatti e di una fotografa che quell’angoscia la conosce bene