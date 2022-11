Giornata contro la violenza sulle donne | le iniziative e i commenti da Salerno e provincia

La Regione Lazio e' in prima fila nella battagliala violenza di genere: dal reddito di ... 'Dedichiamo questaalle donne iraniane, ucraine e a tutte coloro che sono in guerra per mano ...Dopo il ko nel match inaugurale con l'Ecuador, i padroni di casa cedono anchela squadra allenata da Cissè nella secondadel gruppo A giocata allo stadio Al - Thumama di Doha. Succede ...Il Cis di Nola celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne decorando le tre panchine rosse, installate lungo il viale del Centro, con palloncini rossi e le “re ...Quattro calciatrici testimonial del messaggio “Violence is permanent”: al posto del nome c’è stampato sulla maglia una forma di violenza verbale ...