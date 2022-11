Giornata contro la violenza sulle donne | le iniziative a Bergamo e provincia

Artribune

La giornalista Elizabeth Jean Carroll ha denunciato nelladi ieri, 24 novembre, l'ex ... Nel 2019 c'era già stata una denunciail tycoon per diffamazione. Trump infatti aveva dichiarato ...E' lainternazionale per l'eliminazione della violenzale donne , e la politica ha voluto già far sentire la sua voce. "Bisogna formare gli operatori - ha detto la premier - dalle ... Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il programma In relazione alla Campagna Dipartimentale della Pubblica Sicurezza “Questo non è amore”, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, si comunicano le iniz ...Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la città si trova a fare i conti con un aumento significativo delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (1.362 ...