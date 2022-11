Giornata contro la violenza sulle donne | il bel messaggio social del Milan

(Di venerdì 25 novembre 2022) In occasione dellainternazionalela, illancia questo belsui

Sono due i momenti di cui è composta ladi formazione , di cui oggi 25 novembre si ... presentando il nuovo progetto Italo: dal prossimo anno la formazionela violenza di genere sarà ...Oggi si celebra lamondialela violenza sulle donne. Sono tante le celeb che usano la propria fama per fare da megafono alla sensibilizzazione su questo tema. Da Beyoncé, Frida Giannini e Salma Hayek, ...ROMA (ITALPRESS) – “La violenza contro le donne è una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati comp ...Da Botticelli a Dalì, passando per Raffaello e Boccioni: tra i tantissimi artisti hanno reso omaggio alle donne, c’è anche Rosalba Carriera, che divenne celebre per i suoi ritratti femminili dove i fi ...