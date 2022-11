Gigi D' Agostino torna sui social e posta un sorriso | il primo selfie su Instagram a otto mesi dalla malattia

(Di venerdì 25 novembre 2022)D'to sua un anno dall'annuncio della sua. Il noto deejay degli anni Novanta, conosciuto anche come 'Dag', appena un anno fa aveva scritto ai suoi fan di ...

D'è tornato su Instagram a un anno dall'annuncio della sua malattia . Il noto deejay degli anni Novanta, conosciuto anche come 'Dag', appena un anno fa aveva scritto ai suoi fan di ...E' bastato un sorriso. Una foto pubblicata su Instagram sorridente diD'e si è scatenato inesauribile l'entusiasmo e l'affetto dei fan, speranzosi in un miglioramento delle condizioni di salute del noto dj. La foto non ha didascalia, ma soloche ...Dopo un anno dall'annuncio della malattia Gigi D'Agostino è riapparso su Instagram pubblicando un selfie nel quale sorride e i fan e le fan tornano speranzosi.Il suo ultimo post risale a quasi un anno fa quando si mostrò con il volto sofferente e un deambulatore: «Che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza...», aveva scritto. Poche ore fa Gigi ...