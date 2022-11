Gianluca | il tassista eroe con il defibrillatore | ha salvato la vita a un turista a Roma

(Di venerdì 25 novembre 2022) Unirlandese si è accasciato a terra mentre camminava con la moglie nei dintorni della stazione Termini a. In quel momento passava un, la cui sigla è Lione 2 che si è...

Un turista irlandese si è accasciato a terra mentre camminava con la moglie nei dintorni della stazione Termini a Roma . In quel momento passava un, la cui sigla è Lione 2 che si è fermato e, avendo a bordo del taxi un defibrillatore, non ha esitato a usarlo. Il 118 era stato già allertato. L'intervento sull'uomo, che era ...A lodare l'operato delanche l'assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che in una nota dichiara: 'Grazie a, Lione 2, ilche ...Tassista eroe salva la vita a un turista irlandese colpito da malore che si è accasciato a terra mentre camminava con la moglie nei ...Gianluca, tassista eroe, ha salvato la vita a un turista, che ha avuto un malore a Termini. Lo ha soccorso con il defibrillatore ed è riuscito a rianimarlo. Un turista ha accusato un malore a Termini, ...