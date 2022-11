Giampiero Galeazzi la figlia contro Mara Venir | “Ho il dubbio che…”

(Di venerdì 25 novembre 2022) LadiattaccaVenier “ho un” rivela. Susannail giornalista della redazione Tg5 edel giornalista sportivoha fatto delle dichiarazioni importanti riguardantiVenier, la donna ha sempre proclamato una grande amicizia nei confronti del suo ex collega a domenica in. Ma ladel L'articolo proviene da Leggilo.org.

In un'intervista a Diva e Donna , Susanna" figlia del giornalista e dello sportivo" ha elogiato Domenica In come fonte di ispirazione per Mara Venier, citazione che la stessa Mara Venier ha voluto dedicare a Domenica In . A questo proposito, la conduttrice del ...È già trascorso un anno dalla morte di, famoso telecronista sportivo scomparso il 12 novembre 2021 a causa di una grave forma di diabete. Oggi la figlia Susanna , giornalista del Tg5, ha rilasciato una lunga intervista ...Susanna Galeazzi ha ricordato il padre Giampiero Galeazzi a Diva & Donna, aggiungendo qualche considerazione piuttosto amara su Mara Venier e sugli ultimi giorni di papà, deceduto un anno fa.Susanna Galeazzi delusa da Mara Venier: retroscena inedito a un anno dalla morte del padre E’ passato un anno dalla scomparsa del giornalista ...