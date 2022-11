Già in 30mila per la prima della Next Gen allo Stadium | affluenza boom per la Serie C

Per assistere al match di domenica contro il Mantova (fischio d'inizio alle 14,30) si sonoprenotati in 30 mila: il biglietto è gratuito (come per la prima volta delle Women in quella storica ...Il Comune è disposto ad offrire un aiuto dieuro a chi decide di investire nel borgo. Il ... Ma hapensato ad altri vantaggi per le famiglie come agevolazioni fiscali, incentivi e programmi ...