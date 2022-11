Gf Vip | Oriana ha messo gli occhi su Antonino per un motivo ben preciso | sgamata la foto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 novembre 2022)Marzoli è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore è spuntata unaabbastanza clamorosa. Da oltre due mesi ha preso il via la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è condotto per la quarta volta di fila da Alfonso Signorini, coadiuvato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Una delle partecipanti di questa edizione è la venezuelana influencer,Marzoli.Marzoli, una delle concorrenti del Gf Vip 7-ilovetrading.it-(Fonte: Google)Ma cheè apparsa nelle ultime ore? A chi somiglianoSpinalbese e Daniele Dal Moro? Ecco tutti i dettagli su questa vicenda. Gf Vip, ecco laspuntata nelle ultime oreMarzoli è nata a Caracas, in ...