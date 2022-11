“GF VIP” 7 | il responso dei medici per Daniele Dal Moro | come sta ora il vippone

Leggi su tvzap

(Di venerdì 25 novembre 2022) News Tv.Dal“GF VIP”sta. Nei giorni scorsi,Dalè stato costretto a lasciare la casa del “Grande Fratello Vip“. I fan del reality show si sono preoccupati perchè il “” è sparito e la produzione non ha chiarito né per quale motivo né quali fossero le sue condizioni di salute. In seguitoè rientrato nella casa ed ha raccontato la vicenda ai coinquilini, ai quali ha spiegato di essere stato portato in ospedale. Nel frattempo è arrivato anche ildei. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF Vip 7”,Dalin lacrime racconta il suo passato difficile: pubblico sconvolto “GF VIP” 7,staDal ...