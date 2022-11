(Di venerdì 25 novembre 2022) Laha parlato in conferenza stampa in vista della sfida decisiva con la. In particolare Kaiè intervenuto, toccando...

Calciomercato.com

'Negli ultimi giorni abbiamo chiarito la nostra posizione. È difficile per me parlarne di nuovo, ma la nostra attenzione è al 100% sul calcio'. Lo ha detto l'attaccante della, Kai, tornando sul tema della fascia One Love e sulla clamorosa protesta tedesca nella foto con la bocca tappata: 'Abbiamo espresso i nostri pensieri e ora si tratta di calcio', ......Gnabry praticamente esterno a tutta fascia e la coppia Muller - Musiala alle spalle difalso nove. La prima frazione sembra dare ragione al tecnico tedesco con lache crea più di un ... Germania, Havertz: 'Ora pensiamo al calcio. Spagna Può essere un punto di svolta' La Federcalcio tedesca, per le conferenze stampa dei Mondiali di Qatar 2022, ha sostituito il logo della catena di supermercati Rewe, che ha interrotto la sua partnership con la stessa Federazione sei ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...