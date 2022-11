Germania e Francia | accordo a due per fronteggiare la crisi energetica Gli industriali | “In Europa serve solidarietà”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il governo tedesco e quello francese hanno firmato oggi a Berlino undi “sostegno reciproco” nel campo dell’energia, per garantire sempre gli approvvigionamenti di fronte alle attuali difficoltà. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Berlino il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la prima ministra francese Elisabeth Borne. La firma avviene mentre i paesi dell’Unione europea faticano a definire una linea condivisa sul tetto al prezzo del gas pagato alla Russia e su una politica comune di gestione dellaLaè uno dei paesi che più si oppone all’introduzione del tetto e l’di oggi rischia di rinfocolare polemiche sul rischio di divisioni all’interno dell’con ricadute in termini di vantaggi o svantaggi competitivi. Il governo tedesco ha ...

Tra i dati macroeconomici rilevanti : Venerdì 25/11/2022 08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%) 08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 82 punti) ...La vicinanza della Ue a Kiev La premier francese Elisabeth Borne, a Berlino in visita dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha rinnovato la sua vicinanza a Kiev spiegando chela ...(LaPresse) - "Se l'Italia non prende le barche e non accetta la legge del mare e il porto più sicuro, non c'è alcun motivo per cui un Paese che debba fare i ricollocamenti, sia Francia o Germania, sia ...Il ministro degli Interni francese Darmanin avvisa l’Italia: “Se l’Italia non prende navi, non accetta la legge del mare, non ...