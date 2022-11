Galatina | Comedy show club | da oggi Teatro Tartaro

Noi Notizie

... da svolgersi in quattro imperdibili appuntamenti nel festoso periodo pre - natalizio, natalizio e post natalizio, da vivere in una location importante come il teatro "Tartaro" di. "...... da svolgersi in quattro imperdibili appuntamenti nel festoso periodo pre - natalizio, natalizio e post natalizio, da vivere in una location importante come il teatro "Tartaro" di. "... Galatina: Comedy show club, da oggi Tutto pronto al teatro “Tartaro” di Galatina, per l’inizio del “Comedy Show Club” format destinato ad un successo travolgente, che punta tutto sul cabaret e la comicità, organizzato e progettato dalla ...Dal 25 novembre prossimo fino al 20 gennaio 2023 una serie di appuntamenti al teatro Tartaro di Galatina con alcuni dei comici del momento e serate all’insegna del cabaret ...