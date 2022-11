(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Le italiane e gli italiani raccontano se stessi, le istituzioni e le organizzazioni in cui lavoranoverso un. È quanto emerge dai risultati della prima indagine nazionalediffusione della cultura della sostenibilità in Italia. La ricerca è stata realizzata da Esg Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione, creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos. Il Primo Rapporto Annuale sarà presentato il 29 novembre alle 10,30 al Palazzo dell'Informazione a Roma nell'ambito dell'evento 'La Cultura della Sostenibilità in Italia', che vede la presenza, tra gli altri, di Marcella Mallen, presidente Asvis - Alleanza Italiana ...

Adnkronos

... nel segno di una mobilità sempre più green, guardando aldelle nuove generazioni, nel ... tutto quello che c'è da sapere Obiettivo: un progetto concreto eUn altro punto fondamentale ...... la passione e le conoscenze necessarie per costruire ildell'automotive. In questi decenni ... troveranno spazio anche Expo Tuning Torino e la nuova sezione dedicata alla mobilità... Futuro sostenibile, siamo sulla rotta giusta Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Le italiane e gli italiani raccontano se stessi, le istituzioni e le organizzazioni in cui lavorano sulla rotta giusta verso un futuro sostenibile. È quanto emerge dai risu ...Innovazione, precisione, sostenibilità sono le parole al centro dell'attenzione degli specialisti. Minori effetti collaterali e accessi in ospedale ridotti sono tra i vantaggi più importanti per i paz ...