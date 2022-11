Funerali di Stato per Maroni Il vescovo | sta cantando per noi la gloria di Dio Meloni accolta dagli applausi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Qui a Varese ho sentito dire spesso in questi giorni che ‘era uno di noi’. E bello quando un politico riesce a farsi percepire così, come uno di noi. Le sue origini umili non le ha mai rinnegate e sempre vissute con normalità”. Lo ha detto monsignor Giuseppe Vegezzi,ausiliare della diocesi di Milano e vicario episcopale per la zona pastorale di Varese, nell’omelia per idi Roberto, celebrati nella basilica di San Vittore a Varese. Vegezzi ha ricordato la passione per la musica dell’ex ministro dell’Interno, che “con la sua band Distretto 51 suonava anche ai matrimoni in chiesa. E’ bello pensare che ora staanche per noi ladel nostro signore”. In piazza San Vittore una folla silenziosa e commossa ha assistito alla cerimonia attraverso un maxischermo. Una ...