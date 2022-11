Funerali di Roberto Maroni | a Varese la presidente Meloni e i vertici della Lega Sala | “Visionario e uomo coraggioso” – Video

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lae tutta la politica danno l’addio a, ex ministro,Regione Lombardia, segretario federale e anima critica del partito, morto tre giorni fa a 67 anni per una grave malattia. Idi Stato, deliberati ieri dal Consiglio dei ministri, sono iniziati alle 11 nella Basilica di San Vittore a. Presenti ladel Consiglio, Giorgia(accolta da un applauso), Ignazio La Russa, esponenti del governo e tutto lo stato maggiorecon il segretario Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e i tre presidenti del Carroccio (Zaia, Fedriga e Fontana). I cittadini hanno potuto seguire le esequie da un maxi schermo allestito in corso Matteotti. A parlare ...

Varese darà l'ultimo saluto a Maroni, ex ministro dell'Interno, ex governatore lombardo e segretario federale del partito. In diretta dalla Basilica di San Vittore a Varese, la celebrazione dei funerali di Stato dell'ex ministro dell'Interno. Un minuto di silenzio per l'ex ministro dell'Interno ed ex presidente della Lombardia Roberto Maroni, scomparso improvvisamente ieri dopo una lunga malattia.