Frode internazionale sui carburanti. Sequestri per 25 milioni di euro

(Di venerdì 25 novembre 2022) I militari della Guardia di Finanza di Catania e i fuzionari dell'Agenzia di accise, dogane e monopoli hanno sequestrato beni per un valore di 25dinei confronti di otto società e aperto ...

I militari della Guardia di Finanza di Catania e i fuzionari dell'Agenzia di accise, dogane e monopoli hanno sequestrato beni per un valore di 25 milioni di euro nei confronti di otto società e aperto ...... analisi documentali e richieste di mutua assistenza e cooperazione amministrativa, hanno consentito agli investigatori di ricostruire i sistemi diche gli indagati avrebbero utilizzato. In ...Secondo l’accusa, gli indagati, avrebbero avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo, evadendo l’Iva e ...I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania e i funzionari dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli della Sicilia, nell’ambito di indagini coordinate dalla P ...