Fratelli uccisero il padre violento per difendere la mamma | uno condannato | l' altro assolto ' Lotteremo insieme'

(Di venerdì 25 novembre 2022) I dueAlessio e Simone Scalamandré non ne potevano più di quel, che scatenava la sua folle rabbia contro la madre, Laura Di Santo. Ad agosto 2020, l'ennesima lite, perché l'...

I dueAlessio e Simone Scalamandré non ne potevano più di quel padre violento , che scatenava la sua folle rabbia contro la madre, Laura Di Santo. Ad agosto 2020, l'ennesima lite, perché l'uomo, ...il padre violento a martellate: condannati i dueL'omicidio era avvenuto nel quartiere San Biagio, in Valpolcevera, il 10 agosto 2020. Tragedia a Genova, figlio uccide il padre a ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il femminicidio è una piaga a cui questo governo e questa maggioranza daranno una risposta forte. Bene la commissione bicamerale d inchiesta. Ma ora si deve lavorare ...I due fratelli Alessio e Simone Scalamandré non ne potevano più di quel padre violento, che scatenava la sua folle rabbia contro la madre, ...