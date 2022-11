Frana nel Casertano | interrotta tratta ferroviaria

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –lungo la lineaparte della linea Napoli-Piedimonte Matese. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre la linea suburbana, che rende noto come ”dalle ore 9.15 l’interruzione interessa laPiedimonte Matese-Caiazzo e viceversa”. ”Per unatra Alvignano e Villa Ortensia – fa sapere ancora l’Eav – la linea di Piedimonte-Caiazzo è attualmente. È istituito servizio autobus sostitutivo con partenza dalla stazione di Piedimonte e arrivo alla stazione di Caiazzo. La lineaè attiva tra Napoli e Caiazzo”. I punti di fermata sono presenti sul sito internet dell’azienda (www.eavsrl.it). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

periodo trascorso prima dei lavori, laè stata costantemente monitorata mediante sondaggi condotti attraverso strumenti di misura che hanno registrato movimenti a circa 7 - 8 metri in ...... N'oublier jamais , "Mai dimenticare", in Italia2017 (pag. 461 euro 16,50). Siamo tornati sull'Atlantico europeo, a Yport, è il 12 luglio 2014.un pezzo di falesia, evento non raro sulla ... Frana nel Casertano: interrotta tratta linea ferroviaria Frana lungo la linea ferroviaria: interrotta parte della linea Napoli-Piedimonte Matese. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre la linea suburbana, ...L’Ente Autonomo Volturno: “L’interruzione interessa la tratta Piedimonte Matese-Caiazzo e Viceversa”. Il cedimento è avvenuto stamattina tra Alvignano e Villa Ortensia Frana lungo la linea ferroviaria ...