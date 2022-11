FOTO Camila Giorgi | lunga assenza dai campi di gioco Sui social incanta in minigonna

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022)è lontana daidi tennis da ormai molti mesi. La tennista marchigiana non ha potuto nemmeno partecipare alle finali di Billie Jean King Cup.è stata costretta al forfait da una fascite plantare. La marchigiana ha provato a recuperare fino all’ultimo, ma alla fine l’infortunio ha prevalso sulle speranze di vederla in campo, con la capitana Garbin che non ha potuto assolutamente fare nulla per convocarla. Addiritturanon gioca un match dagli US Open 2022, dalla sconfitta al secondo turno contro Madison Keys al tie-break del terzo set. Sono passati quasi due mesi ed ormai la sua stagione è terminata. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronta per l’inizio del prossimo anno ed arrivare nelle migliori condizioni all’Australian Open. E’ stato un anno complicato per ...