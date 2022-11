Forza Italia | Lega e Pd ormai sono tre partiti inutili Fagocitati da M5s e FdI C' è un nuovo assetto politico

la Repubblica

...padre e dopo aver disposto con rogatoria che l'incidente istruttorio venisse eseguito in. ... morto in corso di causa), prelevato prima della sepoltura indi provvedimento adottato dal ...ALESSANDRIA - Dopo l'assessore Michelangelo Serra , anche la capogruppo Pd di Alessandria Rita Rossa ha replicato al capogruppo di, Davide Buzzi Langhi , rispetto allo stop delle agevolazioni di sosta gratis per le auto elettriche stabilito dal Comune di Alessandria dal prossimo anno. 'Ciò che mi ha colpita non è la ... Decreto rave: Forza Italia punta i piedi e vuole cambiarlo, la Lega media, ma FdI s’impunta e dice no Palinsesto sportivo con oltre 30 discipline sulle quali scommettere Diversi mercati di scommessa anche speciali (autogol, cartellino, tiri in porta, etc) Diretta tv streaming su eventi selezionati (di ...I dati degli ultimi sondaggi in conformità con molte scosse di assestamento politico in atto dopo la tornata elettorale sembrano parlare chiaro: a destra come a sinistra ci sono partiti che “non servo ...