Fondovalle Isclero | apparso un nuovo dispositivo di controllo della velocità

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Undiè pronto per entrare in funzione col preciso intento di ridurre il numero di incidenti lungo la. Installato l’autovelox nel territorio di Dugenta, sul lato opposto rispetto a quello messo in funzione qualche settimana fa. Aumenta il numero dei dispositivi lungo l’arteria che collega la Valle Telesina col capoluogo di Regione, una misura adottata in seguito agli incidenti, alcuni anche gravi, che si sono verificati nel tempo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

