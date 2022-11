Fondi vaticani | indagato il cardinale Becciu

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 novembre 2022) IlAngeloper associazione a delinquere e spunta anche una telefonata con Papa Francesco, registrata di nascosto, in cui si parla didella Chiesa utilizzati per pagare il riscatto di una suora rapita. Nuovo colpo di scena nella vicenda che ruota attorno aimilionari della Segreteria di Stato vaticana C’è un nuovo colpo di scena nella vicenda che ruota attorno aimilionari della Segreteria di Stato vaticana.sarebbe coinvolto con altre persone in una presunta associazione a delinquere nel filone d’indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi, che ha riferito dell’esito della rogatoria per l’ipotesi di reato associativo, nell’ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i ...