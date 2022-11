Fiorentina | idea Boga per l’attacco | le ultime

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lapotrebbe andare all’assalto di alcune occasioni importanti e interessanti per il mercato invernale, tra questi c’è l’diLapotrebbe andare all’assalto di alcune occasioni importanti e interessanti per il mercato invernale, tra questi c’è l’di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Atalanta non sta trovando molto spazio e in Viola potrebbe ritornare a giocare nel suo ruolo naturale. L’operazione partirebbe in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

