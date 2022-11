Fiorella Pierobon | dal successo al completo oblio | oggi è irriconoscibile

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 novembre 2022)è stata una di famiglia per milioni di italiani che per anni e anni sono stati abituati a vederla nei principali programmi del piccolo schermo. Poi però ha abbandonato la tv improvvisamente. Ecco per quale motivo la famosa conduttrice non appare più in televisione e che fine ha fatto.-ilovetrading.it-(Fonte: Google)dopo una lunga carriera in tv, durata oltre vent’anni si è definitivamente allontanata dalle luci della ribalta e ha cambiato vita: scopriamo cosa fa adesso la celebre annunciatrice italiana., il clamoroso cambio di vita dell’ex annunciatrice Di certo conoscete molto bene la famosa annunciatrice che per tanti anni è stata ‘una di casa’ per generazioni di telespettatori ...