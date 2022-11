Fiordelisi | scenata di gelosia | “Valle a fare alle tue amiche queste coccole Poverina falla cantare | non mi rompere e…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella casa del Gf Vip nella giornata di ieri c’ è stato un nuovo attacco dida parte di Antonella. Tutto è nato perchè Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno cantato il pezzo di Giorgia “Girasole”, visto che il Gf aveva messo a disposizione dei concorrenti il karaoke; durante il duetto, l’influencer era L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Edoardo sbotta contro Antonella: “Non è bello che va ai messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Edoardo esplode contro Antonella: “Non puoii cog*ioni per ogni cosa. Sappi che se mi svegli4 per un hamburger, io…” Oriana e Antonella deridono Micol: “Mi fa schifo che non ha lavato i capelli. Sul suo profilo Instagram è ...