Fine vita | Cappato torna in Svizzera per agevolare un nuovo suicidio assistito | «Basta discriminazioni tra le persone malate»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Marcoto inper assistere un’altra persona che ha chiesto aiuto per accedere legalmente al. Si chiama Romano ed è affetto da Parkinsonismo atipico e non dipende ancora da trattamenti di sostegnole. Se confermerà la sua scelta, l’uomo dovrebbe morire oggi in una clinica. «La scelta delè un diritto fondamentale dell’uomo», ha tenuto a dichiarare la moglie di Romano. «Se conferma la sua decisione consapevole e responsabile – ha aggiunto – sarà libero di porrealle sue sofferenze». Per, protagonista di mille battaglie sul tema della dignità del, questo caso rappresenta una «nuova ...

'La scelta delè un diritto fondamentale dell'uomo - ha spiegato la moglie dell'uomo - . In queste ore se Romano conferma la sua decisione consapevole e responsabile sarà libero di porre ...Roma, 25 nov. (LaPresse) - Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da ...