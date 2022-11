FIFA 23 Scambi World Cup | ecco gli Swaps dei mondiali!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tornano in occasione della stagione di FUT dedicata ai mondiali Qatar 2022 gli “” con gli “Cup“: nel corso delle prossime settimane sarà infatti possibile conquistare, completando appositi Obiettivi ed SBC, delle speciali card “gettone” che poi potranno essere utilizzate per riscattare, attraverso delle speciali sfide creazione rosa, premi fra cui pacchetti, player L'articolo proviene da FUT Universe.

Fifa 23 Obiettivo Scambi FIFA World Cup settimana 2 Le prime due ICONE FIFA World Cup™ saranno disponibili come parte dei premi scambi FIFA World Cup™. A partire da venerdì 25 novembre, la maggior parte delle ICONE FIFA World Cup rimanenti verranno ...Il settore videoludico è un'industria che coinvolge milioni di utenti in tutto il mondo e che muove enormi quantità di denaro. Che sia da smartphone, pc, console o altro, il successo del settore attir ...