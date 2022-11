Ferrari e Binotto | è finita | dimissioni in arrivo Manca solo l' annuncio ufficiale

ROMA - Sta per chiudersi ufficialmente l'avventura di Mattiain Formula 1 con la. A due settimane dalle indiscrezioni che davano l'ingegnere italiano via da Maranello, la situazione sembra essere andata ulteriormente verso questa direzione, ...ROMA - Mattiaè un'avventura ai titoli di coda . La permanenza dell'ingegnere italiano nel ruolo di team principal della scuderia in Formula 1 è in dirittura d'arrivo, con le dimissioni sul tavolo ...Confermate le voci dei giorni scorsi, il team principal si fa da parte: paga i risultati dell'ultimo quadriennio, il rapporto con Leclerc e quello con Elkann - FLOP FERRARI, BINOTTO PAGA PER TUTTI ...ROMA - Sta per chiudersi ufficialmente l'avventura di Mattia Binotto in Formula 1 con la Ferrari. A due settimane dalle indiscrezioni che davano l'ingegnere italiano via da Maranello, la situazione se ...