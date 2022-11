Ferrara ricorda Maradona | «Come si sta bene vicino a te | amico mio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono trascorsi due anni dalla morte di Diego Armandoe Ciro, suoed ex compagno di squadra, ha volutorlo attraverso una bellissima lettera pubblicata sul Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi è stato a Buenos Aires. Queste le parole disual Corriere dello Sport: «Ho viaggiato fino a te, fino alle tue radici. Cercavo l’abbraccio più stretto, perché, nel giorno del tuo compleanno, ho voluto startiuna volta di più. Sono venuto a casa tua, per respirare l’aria del tuo cielo. Casa è la parola più bella che ci sia, non è semplicemente un luogo, ma è dove la vita scorre. Ho immaginato di vederti qui, dove ora sto io. Ti affacciavi a quella piccola finestra? Correvi fuori per giocare a pallone nella strada? Anche se ...