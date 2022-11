Ferlaino in visita al murales di Maradona | omaggio da pelle d’oca dell’ex patron! VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre non può essere un giorno qualunque a Napoli e per ogni appassionato di calcio, che oggi ricordano la scomparsa di Diego Armando, che oggi giunge al secondo anniversario. In questi istanti la città sta omaggiando il suo eroe con diverse celebrazioni, tra cui quella in corso al famosonei quartieri spagnoli. Altre iniziative sono previste anche in serata, con unparticolare da parte dei tifosi all’esterno dele in altre zone della città. Diversi gli omaggi per il campione argentino e non poteva mancare la presenza di chi è stato il fautore dell’arrivo de El Pibe de Oro, l’ex presidente azzurro Corrado. Anniversario morte Diego Armando, presente ancheL’ex patron della SSC Napoli, ...