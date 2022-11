Femminicidio Fano | La Russa porta rose davanti casa Anastasiia

... la 23enne profuga ucraina uccisa il 13 novembre dall'ex marito, in viale Trieste a. Al suo fianco c'erano il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il deputato della Lega Mirco ...... in secondo luogo oggi accompagnerò il Presidente del Senato Ignazio La Russa a, dove incontrerà in forma privata la madre della ragazza ucraina vittima die successivamente deporrà ...FANO- Il presidente del Senato Ignazio La Russa a Fano nella Giornata contro la violenza sulle donne. Ha deposto un mazzo di rose rosse davanti l’abitazione di Anastasiia, vittima di femminicidio, ..."Scappare da una guerra e trovare la morte per mano di chi le ha promesso amore è quanto di più emblematico possa esserci, ed è per questo che, tra le tante sofferenze che il femminicidio ha provocato ...