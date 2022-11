Federico Fashion Style in lacrime sui social | Sto male

Leggi anche > Gigi D'Agostino torna sui social e posta un sorriso: il primo selfie su Instagram a otto mesi dalla malattia Leggi anche >Style, la verità sulla ex compagna: 'Non c'...Leggi anche >Style, la verità sulla ex compagna: 'Non c'era più attrazione, ma ora non mi fa vedere mia figlia' Leggi anche > Benedetta Rossi scoppia in lacrime nelle sue Instagram ...Federico Fashion Style non è riuscito a trattenere le lacrime. Il parrucchiere ha pubblicato alcune storie su Instagram registrate dal salone che ha appena aperto a Firenze ...Dopo la rottura con l'ex compagna, Federico Lauri si è sfogato sul web e tra le lacrime è esploso: "Nessuno sa cosa sto passando io per colpa di Letizia" ...