Federico Fashion Style | il crollo in diretta | “Scusate | sto male” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash ItalianoStyle disperato sui social e in lacrime. Ecco lo sfogo contro l'ex moglie 'Non posso sentire mia figlia quando voglio'.Style continua con i suoi sfoghi, dopo quanto ...Scopriamo chi è la ex moglie di Federico Fashion Style e cosa è accaduto con il noto parrucchiere e volto tv: dalla carriera alle accuse sui social!Federico Fashion Style disperato sui social e in lacrime. Ecco lo sfogo contro l'ex moglie "Non posso sentire mia figlia quando voglio". Federico Fashion Style continua con i suoi sfoghi, dopo quanto ...