Farmaci | da stabilimento Pfizer Ascoli Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

- Attivo dal 1972, specializzato nella produzione di compresse solide orali, loPfizer ... non solo garantiscedi alta qualità a pazienti in più di 100 Paesi in tutto il mondo, con ......attribuisce al brand il ruolo di eccellenza del comparto in tema di produzione disotto forma di soluzioni iniettabili finalizzate alla cura dei tumori. In particolare, presso lo... Farmaci, da stabilimento Pfizer Ascoli Piceno 130 mln confezioni per 100Paesi (Adnkronos) – Attivo dal 1972, specializzato nella produzione di compresse solide orali, lo stabilimento Pfizer ad Ascoli Piceno è uno dei poli produttivi di eccellenza nel panorama farmaceutico mondi ...Per celebrare i primi 50 anni dello stabilimento produttivo di Pfizer è stata allestita una mostra nello storico Palazzo dei Capitani, nel cuore della ...