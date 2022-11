Famoso per gli attacchi al M5S Ora l’avvocato Borrè punta al Csm

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una carriera costruita (anche) sui ricorsi contro il Movimento Cinque Stelle. Almeno quella luminosa della notorietà. Perché c’è un fatto che è oggettivo: se oggi tutti (o quasi) sanno chi sia Lorenzoè soprattutto per la sua infinita battaglia contro i pentastellati guidati da Giuseppe Conte. Certo è che oggicompare nella lista degli auto-candidati al Consiglio superiore della magistratura. Un salto non di poco conto, dunque. I ricorsi contro Conte hanno reso celebreLorenzo. E adesso il suo curriculum stra i candidati laici del Csm Ma partiamo dall’inizio. Il Csm è in realtà già in regime di prorogatio ma a causa della concomitanza delle elezioni politiche la nomina dei componenti laici è stata rinviata. Resta però l’incombenza: il Parlamento in seduta comune è ...