Eventi a Napoli nel weekend dal 25 al 27 novembre | torna la Fiera del Baratto e dell’Usato

(Di venerdì 25 novembre 2022) Glidi venerdì 25, sabato 26 e domenica 27: tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre.Ladelalla Mostra d’Oltremare. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27sarà pieno di. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Da non

Weekend dal 25 al 27 novembre 2022: gliNativity Experience. Adal 26 novembre ci si potrà "immergere" nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l'esperienza in realtà virtuale che ...... grazie a Il Weekend d'Arte di BJCEM : sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 tredislocati ... Valencia 1992, Lisbona 1994, Torino 1997, Roma 1999, Sarajevo 2001, Atene 2003,2005, Puglia ...A partecipare saranno i sette club partner di eFootball con sede in Italia: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Come funziona la Coppa eFootball ...Due anni fa la morte di Maradona. Oggi a Napoli gli eventi si moltiplicheranno, il murale dei Quartieri Spagnoli è il cuore pulsante, da ieri in una sorta di pellegrinaggio sono ...