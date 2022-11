Eutanasia | Marco Cappato torna in Svizzera per un nuovo suicidio assistito | “È disobbienza civile”

"CaroCappato, uccidere non è un diritto civile, accompagnare una persona malata a porre fine alla ...italiano perchè vengano riconosciuti e legalizzati il suicidio assistito e l', nel ...Coerente con la sua battaglia politicaCappato , tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, continua a rispondere alle esigenze di ... Leggi Anche, Cappato: 'Il via libera al suicidio ...Lo storico esponente radicale alle prese con un altro caso controverso. La battaglia dell'Associazione Luca Coscioni e le critiche del mondo cattolico ...Il leader di Eumans e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Ambrogino d'Oro di Milano 2022, ha accompagnato in Svizzera un malato di morbo di Parkinson per il suicidio assistito ...