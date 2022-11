Eutanasia | Cappato domani si autodenuncia | ' Parlamento inerte da 4 anni'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - "Ritengo indegno di un Paese civile continuare a tollerare l'esilio della morte in clandestinità di persone che patiscono sofferenze insopportabili e irreversibili". Lo afferma dichiarato Marco, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, cheandrà adrsi alla stazione dei carabinieri in via Fosse Ardeatine 4 a Milano alle ore 9.45. Parole pronunciate a poche ore dalla morte del signor Romano accompagnato in Svizzera a morire. "Sono passati 4da quando la Corte Costituzionale la prima volta ha chiesto aldi intervenire 'in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale' consentendogli ogni 'opportuna riflessione e iniziativa'. La Corte intervenendo successivamente nel 2019, dinanzi all'inerzia del ...

'È indegno per un Paese civile continuare a tollerare l'esilio della morte in clandestinita' di persone di fatto discriminate dalla sentenza della Corte Costituzionale - afferma- ma che ......di essere accompagnato nel Paese elvetico per accedere legalmente all'. "Sono di nuovo in Svizzera per fare valere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale", ha spiegato, ...Milano, 25 nov. (Adnkronos) - E morto il signor Romano, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la notizia è la figlia Francesca ...Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo: tre nomi, tre storie, tre persone che hanno scritto la storia del fine vita. Battaglie portate avanti - eutanasia, ...