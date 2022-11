Eurolega basket | decima giornata | programma e diretta tv di venerdì

In generale poi sugli infortuni, il tecnico ha specificato: "La settimana prossima probabilmente non ci sarà Pangos, dovremmo ritrovare Baron e quella dopo forse Tonut". In, nell'undicesima giornata della stagione regolare, l'Olimpia Milano tornerà in campo l'1 dicembre alle ore 20.30 facendo visita al Baskonia, in Spagna.In serata torna l'die lo sci alpino con la discesa maschile di Lake Louise. Di seguito il programma, gli orari ed i canali televisivi nel dettaglio .Basket Euro Lega, Milano ancora k.o. L'Eurolega come una chimera. L'Olimpia Milano non esce dal tunnel in cui si è infilata in Europa, anche se la serata, pr ...Grazie alla partita di ieri sera del Real Madrid contro il Partizan Belgrado, Sergio Llull sale sul podio dei giocatori con più minuti in campo nella storia di ...