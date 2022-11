Esclusivo TPI – Mondiali Insanguinati | ecco le condizioni disumane di lavoro degli operai che hanno costruito gli stadi in Qatar

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sfruttati, sottopagati e alsotto il sole cocente. Valerio Nicolosi è entrato innel febbraio di quest’anno. È uno dei pochi fotoreporter italiani ad aver avuto accesso ai cantieriper i, dove per il Sindacato internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del legno (Building & Wood Workers’ International, Bwi) ha documentato le. «Sono arrivato a Doha alloo Nazionale di Lusail, dove si giocherà la finale, a impianto praticamente ultimato: allora c’era ancora il cantiere per gli ultimi ritocchi ma nonostante tutto ci lavoravano quasi un migliaio di persone», ricorda. Ma nei momenti “più caldi”, le cifre erano ben più alte: «Negli anni scorsi, solo in quest’impianto il ...

TPI

... in qualità di detentoredella sovranità monetaria e fiscale (art.117 punto "e" della ... la stantia "Spending Review di Cottarelli" o i neoliberisti "Criteri della BCE" per adottare il, ...Se vi ricordate, in occasione della presentazione del nuovo scudo anti - spread (), il ... non potranno mai essere a corto di liquidità, stante il loropotere di creare denaro dal nulla ... Esclusivo TPI – Alessandro Giuli verso la presidenza del Maxxi al posto di Giovanna Melandri Mondiali Qatar 2022: i convocati della Corea del Sud, tutti i giocatori che prendereanno parte alla coppa del mondo. Tutte le info ...Alessandro Giuli si appresta a diventare il nuovo Presidente della Fondazione MAXXI, che gestisce il Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con sede a Roma, come TPI ha appreso in anteprima da font ...