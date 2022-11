“Era un termine inadeguato” | Valditara si scusa per le parole sull’umiliazione come “fattore di crescita”

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) La pioggia di critiche ricevute dopo aver sostenuto che per gli studenti che compiono atti di bullismo siano necessari i lavori socialmente utili perché “l’umiliazione è unfondamentale didella personalità” ha fatto fare un passo indietro al ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe. In una nota il leghista ha chiarito la sua posizione,ndosi per l’uscita infelice. “Ho utilizzato unche non spiega affatto il senso del mio ragionamento – scrive – stavo intervenendo su un episodio oggettivamente intollerabile, quello di uno studente che ha preso a pugni una professoressa. Ho affermato che sospendere per un anno quel ragazzo non ha molto senso, molto meglio responsabilizzarlo facendogli svolgere lavori socialmente utili alla comunità scolastica. In questi ...