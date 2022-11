Elenoire Ferruzzi sporge denuncia dopo il GF Vip | ecco cosa è successo

intervistata da Casa Pipol, ha svelato per quale motivo, secondo lei, il pubblico del Grande Fratello Vip 7 avrebbe deciso di eliminarla durante il televoto flash.......giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa Cristina Quaranta - 31 giorni in Casa Amaurys Perez - 38 giorni in Casa...“Rifiutata da Daniele e Luca”, Elenoire Ferruzzi è una furia dopo il Grande Fratello Vip (e svela chi non vorrà vedere tra i due vipponi).Elenoire Ferruzzi ha spiegato perché il pubblico non l’ha capita ed è tornata a parlare del sentimento per Luca Salatino e Daniele Dal Moro ...